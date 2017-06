Câmara de Cultura e Turismo define ações para o segundo semestre

Aconteceu na terça-feira (20) a segunda reunião da câmara setorial de Cultura e Turismo do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí. O foi realizado no polo de ensino a distância UAB/E-Tec de Cachoeira do Sul com a participação de oito dos 12 municípios que integram o Consórcio.

Foram estabelecidas as diretrizes para o segundo semestre de 2017 envolvendo o intercâmbio cultural entre os municípios membros. Também constou da pauta as exigências legais para a inclusão das prefeituras nos calendários oficiais e órgãos financiadores da cultura e do turismo, como o plano municipal de cultura que formula as diretrizes decenais do setor.

A próxima reunião da câmara setorial de Cultura e Turismo acontecerá em Caçapava do Sul no dia 18 de julho.

Participaram Arroio do Tigre, Caçapava, Cachoeira, Cerro Branco, Ibarama, Passa Sete, Novo Cabrais e Sobradinho.

Com informações da Prefeitura de Cachoeira