Câmara de Dirigentes Lojistas promove curso de LIBRAS

Com o objetivo de melhorar a qualidade no atendimento local e garantir acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caçapava do Sul está promovendo o curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

As aulas serão ministradas pela professora Roberta Trindade Henriques. O curso é de 60 horas e as aulas serão nas segundas e terças-feiras, das 19h às 21h, no auditório da CDL.

“A pessoa portadora de deficiência também é um cliente em potencial, que gera economia ativa para o município”, afirmou o presidente da CDL, Odacir Mariani.

O curso terá início no dia 7 de agosto. Para mais informações e inscrições, basta entrar em contato com a CDL através do telefone (55) 3281 5050, ou no endereço Rua XV de Novembro, 462 ( ao lado da Prefeitura).

Assessoria de Imprensa da CDL

17.07.2017 – 07h09min