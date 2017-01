Câmara define as principais licitações do ano

Na manhã de sexta, dia 13, a Câmara de Vereadores escolheu as empresas que prestarão serviços ao Legislativo durante o exercício de 2017. As empresas vencedoras apresentaram o menor preço durante o processo.

Através da modalidade tomada de preços – pesquisa de mercado – foi escolhida a empresa Farrapo para serviços de internet, com valor de R$ 398,00 mensais e a Perfil RH para contratação de estagiários, no valor de 1,99% de taxa de administração. Já o Posto Pampeano, através de licitação, foi o vencedor na categoria combustível, com o preço de R$ 3,98.

“Essas empresas tiveram as melhores propostas. Após a próxima etapa ocorre a realização do contrato”, explica a contadora Márcia Assunção da Silva.

De acordo com o diretor da Câmara Daniel Miranda, participaram do processo mais de uma empresa em cada segmento e foi dado a oportunidade de participação dos empresários na abertura dos envelopes.