A Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul, através, da Comissão Especial de Seleção de Estagiários, divulgou na segunda-feira, 26, os Resultados após os Desempates dos candidatos aprovados, por ordem de classificação por curso, do Processo Seletivo Bolsa Estágio para contratação por prazo determinado para provimento de vagas e cadastro reserva de estagiários de curso Técnico e Superior, nos termos do Edital n°. 004/2016.

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A LISTAGEM