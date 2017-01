Câmara voltará a realizar sessões no interior do município

(Foto: Divulgação)

Na sessão da segunda-feira, dia 23, o presidente Ricardo Rosso (PP) anunciou que a Câmara de Vereadores voltará a fazer as sessões ordinárias no interior do município. A decisão foi tomada em conjunto com a mesa diretora.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, em 2007 e 2012 o Legislativo já fazia a interiorização das sessões. O objetivo é aproximar a Câmara do interior e ouvir as reivindicações das comunidades.

As sessões deverão ser realizadas a cada 60 dias e a primeira será na Vila Progresso (foto), na terça-feira, dia 14 de março, às 19 horas.

As comunidades que têm interesse em receber o Legislativo devem entrar em contato pelo fone (55) 3281-2044, gabinete da presidência ou na rua Barão de Caçapava, 621.