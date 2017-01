Câmara votará o projeto para pagamento do 14º salário das agentes

O Secretário Geral do Município, Nei Tavares, esteve na manhã desta quinta-feira, dia 19, participando de uma reunião com todos os vereadores, para protocolar dois projetos de lei em regime de urgência. A reunião foi na sala do Presidente Ricardo Rosso.

O primeiro projeto solicita autorização legislativa para aprovação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, no valor de R$ 35.490,00, para o pagamento do 14º salário das agentes comunitárias de saúde. O governo federal envia o recurso todo o final de ano como incentivo para as agentes, no qual para o município pagar é necessário autorização legislativa.

O segundo projeto é para contratação emergencial de um médico psiquiatra para atendimento no CAPS. A contratação será por seis meses.

O Secretário Nei Tavares solicitou urgência nos dois projetos, já que o 14º salário das agentes é preciso colocar na folha deste mês e os pacientes do CAPS não podem ficar sem o médico psiquiatra.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, os vereadores atenderam o pedido do Secretário e votarão as matérias na segunda-feira, dia 23, após uma reunião extraordinária das Comissões permanentes na segunda-feira de manhã.