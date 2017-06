Caminhão tomba na BR 392 em Santana da Boa Vista

A Ecosul – Empresa Concessionária de Rodovias do Sul – responsável pela manutenção da BR 392, trecho entre Santana da Boa Vista e Rio Grande atendeu ocorrência de trânsito na tarde de terça-feira, dia 27.



O acidente ocorreu no quilômetro 194 da rodovia, no município de Santana. Um caminhão carregado com 37 toneladas de toras de pinus tombou. A pista ficou totalmente bloqueada por volta das 17h para remoção do veículo. Ninguém se feriu.

Com informações da Ecosul – Foto: PRF/Divulgação