Campanha busca conscientizar motoristas sobre boas atitudes no trânsito

O governo do Estado, em parceria com Daer, Detran, EGR e Comando Rodoviário da Brigada Militar, lançou nesta semana uma nova campanha educativa de trânsito. O objetivo da ação é conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção de acidentes e fazer com que os motoristas fiquem atentos aos limites de velocidade.

Com o slogan ‘Eu do Futuro – cada ação tem sua reação’, a iniciativa conta com peças que chamam a atenção para a adoção de boas atitudes no trânsito. A divulgação será feita por meio de spots de rádio, painéis estrategicamente localizados na Estrada do Mar, redes sociais e mídias alternativas. Este ano, a novidade da campanha é um quiz no Facebook, em que os motoristas poderão testar a própria capacidade de dirigir com responsabilidade.

Paralelamente à campanha, a fiscalização nas estradas será intensificada nos meses de verão, entre dezembro e fevereiro. Além disso, o Detran coordena uma série de ações voltadas para os estrangeiros que vão circular nas estradas do Rio Grande do Sul neste veraneio. Entre as iniciativas, estão previstas a distribuição de material informativo nos postos de migração e publicidade voltada a argentinos e uruguaios, nas redes sociais.

O Balada Segura, principal política pública de combate ao álcool no trânsito, estará presente, pela sexta vez consecutiva no Litoral gaúcho. A Operação Viagem Segura, que reúne esforços de diversas instituições para a fiscalização das estradas em feriados e finais de semana, também tem edições previstas para o Natal, Ano Novo, Navegantes e Carnaval. A EGR continuará fazendo obras de recuperação e reparos nas rodovias.

Alessandra Pinheiro / Secom