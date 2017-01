Campanha de trânsito estimula reflexão sobre riscos da imprudência

Em campanha para prevenir acidentes, o governo do Estado lançou um vídeo, nesta quinta-feira (19), para conscientizar sobre a importância da educação no trânsito. A ação alerta a população sobre os riscos de fatalidade que a imprudência pode provocar. A campanha é uma parceria do Daer, Detran-RS, Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e Comando Rodoviário da Brigada Militar.



Disponível nas redes sociais do governo a partir desta sexta-feira (20), a campanha tem linguagem leve e educativa. De acordo com o diretor de Publicidade da Secretaria de Comunicação, Tiago Dimer, a produção incentiva o público a refletir sobre as escolhas no trânsito e suas conseqüências.

“Pequenas decisões no trânsito podem mudar o destino de muitas famílias. Logo, é fundamental fazer a escolha certa. Esperamos que esta iniciativa mude a forma de pensar de muitas pessoas, resultando em maior segurança à população”, afirma.



Escolha chegar bem

Com o slogan Este poderá ser o melhor verão da sua vida. Ou não – Escolha chegar bem, a campanha tem peças que chamam a atenção para boas atitudes no trânsito. A divulgação acontece por meio de spots de rádio, painéis estrategicamente localizados na Estrada do Mar, redes sociais e mídias alternativas.

Este ano, a novidade é um quiz no Facebook, em que os motoristas poderão testar a capacidade de dirigir com responsabilidade. A campanha segue durante janeiro e fevereiro, com encerramento no primeiro final de semana de março.

Fonte: Secom/RS