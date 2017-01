Campeonato de Kartcross poderá ser incluído no calendário de eventos

O vereador Silvio Tolfo Tondo (PP) protocolou um projeto de lei, de origem legislativa, incluindo no calendário de eventos do município o Campeonato Regional e Campeonato Citadino de Kartcross de Caçapava do Sul.

De acordo com o vereador o kart é a categoria do automobilismo considerada a porta de entrada para as demais. Além disso, esta atividade estimula as interações sociais, a própria prática desta modalidade que tem grande alcance regional e nacional e movimenta a economia.

Os campeonatos serão promovidos pela Associação Caçapavana de Kartcross (ASCAKROSS), na pista da associação no Rincão dos Godinhos. Alguns eventos já têm data definida em 2017: 19/03, 16/04, 21/05, 16/07, 20/08, 15/10 e 19/11.

As etapas reunirão pilotos das cidades de Cacequi, São Gabriel, Santa Maria, Pelotas, Encruzilhada do Sul, Amaral Ferrador, Morro Redondo, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Camaquã, Canos, Triunfo e Lajeado.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, o projeto será votado na sessão do dia 23 de janeiro e se aprovado entrará em vigor na data de sua publicação.