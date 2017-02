Campus de Caçapava terá obras iniciadas em fevereiro

(Foto: Divulgação)

Na última semana foi assinada a Ordem de Serviço para obras em dois campi da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Jaguarão e Caçapava do Sul.

Participaram da atividade o reitor da Universidade, Marco Antonio Hansen, o pró-reitor de Planejamento e Infraestrutura, Luís Hamilton Pereira Júnior, o pró-reitor adjunto de Planejamento e Infraestrutura (Proplan), José Waldomiro Jiménez Rojas, as diretoras das unidades de Jaguarão, Ana Cristina da Rodrigues, e de Caçapava do Sul, Aline Lopes Balladares. De acordo com o documento, as obras devem iniciar até o dia 08 de fevereiro.

No Campus Jaguarão será realizada a construção da cobertura do hall de acesso do Prédio Administrativo e o calçamento para ligação do Prédio Acadêmico ao Restaurante Universitário. O valor global da obra é de mais de R$ 91 mil. E o prazo para a execução do projeto é 60 dias.

Na unidade de Caçapava do Sul será construída a Rede Elétrica e Subestação 2. O prazo para o término da obra é de 270 dias e o investimento será de R$ 193 mil.

De acordo com o Pró-reitor adjunto de Planejamento e Infraestrutura, José Waldomiro Jiménez Rojas, as obras são exigências antigas dos campi. “O valor para o investimento vem de orçamentos conquistados no final de 2016 por empenho do reitor junto ao Ministério da Educação (MEC)”, ressaltou Rojas.

Por Tamíris Centeno Pereira da Rosa