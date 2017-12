Carro com placas de Caçapava se envolve em acidente fatal

Mulher morre em acidente na BR 290 em Arroio dos Ratos

Foto: Divulgação / PRF

Segundo Portal de Notícias de São Jerônimo, na tarde desta sexta-feira, 29, uma mulher morreu em um acidente no km 156 da BR-290, no Cerro da Raposa, em Arroio dos Ratos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos colidiram frontalmente e uma passageira ficou presa às ferragens e morreu no local. Os automóveis envolvidos na colisão foram uma Tucson, com placas de Caçapava do Sul, e uma Ranger de Porto Alegre. A identificação da vítima não foi divulgada.

O Corpo de Bombeiros de São Jerônimo foi acionado para atender a ocorrência. Duas pessoas foram socorridas e conduzidas ao hospital. Os nomes não foram divulgados.

Fonte: Portal de Notícias