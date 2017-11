Cartão Reforma vai injetar mais de R$ 600 mil na economia

Município foi contemplado por ter sido atingido por temporais nos últimos meses

Foto: Patrick Valle/Climatempo/Divulgação

Caçapava vai receber R$ 684 mil do programa Cartão Reforma. A destinação do recurso foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira, dia 14. O município é um dos 21 incluídos na primeira fase do programa por ter sido atingido por temporais nos últimos meses.

No Rio Grande do Sul, serão destinados R$ 21,7 milhões para o programa. Segundo a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação (SOP) do Estado, o recurso vai auxiliar as famílias a concluírem ou reformarem suas residências, gerando renda e movimentando a economia nas comunidades.

A responsabilidade em selecionar os beneficiários é da prefeitura. Cada beneficiário vai receber créditos entre R$ 2 mil e R$ 9 mil para comprar material de construção em empresas credenciadas. Os valores não serão devolvidos ao governo.

Ainda conforme o regulamento, o cartão será nominal e intransferível e terá validade de um ano. A execução da obra será de responsabilidade da família beneficiada, que receberá apoio de arquiteto e engenheiro do município. Os profissionais vão verificar a necessidade específica de cada residência.