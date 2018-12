Atual chefe da Casa Civil, Cleber Benvegnú, se reuniu com o sucessor Otomar Vivian

Foto: Nabor Goulart/Casa Civil



O chefe da Casa Civil, Cleber Benvegnú, se reuniu na quarta-feira (12) com Otomar Vivian, anunciado para sucedê-lo no futuro governo estadual no último dia 5 de dezembro. No encontro, Benvegnú entregou documentos com informações sobre a estrutura e as ações da Casa Civil, bem como sobre os principais projetos encaminhados à Assembleia Legislativa, além dos que ainda estão em andamento.

Ficou acertado que os dois manterão contato permanente para facilitar a transição da pasta. “Otomar é conhecedor da realidade do Estado. Nosso papel agora é de continuar colaborando com o Rio Grande, e assim vamos fazer”, disse Benvegnú ao final do encontro.



Por Silvia Lago/Casa Civil