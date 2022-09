A primitiva economia da pecuária – parte V

Em março de 1845, quando a Guerra dos Farrapos terminou, a Província de São Pedro estava destruída. Suas vilas e cidades tinham sido cercadas e invadidas pelos combatentes. A pilhagem de pueblos, o roubo das criações, a destruição de plantações e de moinhos dos inimigos eram práticas comuns dos exércitos Republicano e Imperial.

Abaixo, transcrevemos duas documentações do pós-Guerra, de 1847, mandadas em um espaço de um mês pelo Presidente da Província, Manuel Antônio Galvão, para a Câmara de Caçapava. Os textos mostram que as áreas rurais da Província estavam arruinadas e abandonadas devido ao roubo do gado pelas tropas Imperiais e Farroupilhas. Nela, também observa-se a importância do couro e dos cavalos no processo de reconstrução da Província de São Pedro.

Os textos foram transcritos mantendo as grafias originais. Os documentos encontram-se salvaguardados no Arquivo Histórico Municipal Nicolau Silveira Abrão. A Casa de Cultura Juarez Teixeira possui cópias digitalizadas.

Circular do Exmo. Presidente da Provincia sobre o atraso da propagação de Animais Cavallares dacta 11 de Março de 1847

Sendo certo, que no tempo da guerra civil ficaraó muito arruinadas as Fazendas de criar, sentindo se ainda grande falta de cavallos precisos para o costeio das mesmas Fazendas; e constando a esta Presidencia que alguns Estancieiros estaó matando egoas e potros chucros para aproveitarem somente os couros; atrazando-se assim a propagação destes animaes, taó necessarias nesta Provincia não estando ao alcance deste Governo, sem offender o direito de propriedade (….)

Manoel Antônio Galvão

Ao Excelentissimo Presidente da Camara Municipal da Villa de Caçapava

Circular do Exmo. Presidente da Provincia prevenindo o abuso sobre a matansa de Animais Cavallares dacta 22 de Abril de 1847

Em additamento ao meu officio de 12 de Março ultimo, tenho de significar a V.M.ces que continuo receber representações a respeito da matança da eguada, e referindo me ao que ponderei no dito officio, espero que V.M.ces por meio de Posturas, procurem impedir que progrida esse mal, de quem a Provincia tem de ressentir-se pela falta de produção de cavallos tão necessarios para os trabalhos das Estancias, e mesmo do serviço publico.

Deos guarde V.M.ces Palacio do Governo em Porto Alegre, 22 de Abril de 1847.

Manoel Antônio Galvão

Ao Excelentissimo Presidente da Camara Municipal da Villa de Caçapava