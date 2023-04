Agenda de abril e maio

Oficina – A transmissão de conhecimentos tradicionais é um dos pilares da Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT). Isso já vem acontecendo desde o ano passado, por meio do projeto Trama de Saberes, que, neste mês, traz a artesã Conceição Castro da Costa, conhecida como Dona Conceição, para compartilhar seus conhecimentos sobre a produção de quadros a partir da flora regional. As dez vagas oferecidas para a oficina do dia 29 de abril se esgotaram numa tarde, demonstrando o interesse da comunidade em aprender este trabalho, que envolve o processo de secagem das flores e a montagem no papel. A Casa já está prevendo nova data para uma segunda edição.

Lançamento – O diretor da Casa de Cultura, Juarez Teixeira, participa da Feira do Livro de Santa Maria, no dia 30 de abril, às 16h, autografando “Parando Rodeio nas Lembranças”. A obra reconstrói o cotidiano da vida no campo do Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX, com 180 fotos e mais de 150 páginas de texto. Está dividida em 20 capítulos, que abrangem desde o dia-a-dia e os costumes da casa até as lidas do gaúcho, sem deixar de fora os momentos de lazer da gauchada, com as pescarias, as caçadas, as carreiras, os bailes e os jogos.

Centenário da revolução de 23 – A Casa segue com os debates sobre este tema durante todo o ano, em parceria com o projeto Doble Chapa. No dia 27 de maio, acontece um bate-papo com a presença do jornalista Nilson Mariano, autor do livro Um tal Adão Latorre e a degola na Revolução de 1893, lançado em 2020, e de Adriana Gonçalves Ferreira, roteirista e diretora de um curta-metragem sobre o mesmo personagem. Adão Latorre (1835-1923) nasceu Adán Latorre, na localidade de Cerro Chato (Rivera). Metade dos seus 88 anos viveu no Uruguai, dividido entre lidas guerreiras e de campo. A segunda metade foi vivida em terras brasileiras, na região de Bagé, e sempre ao lado e a serviço de caudilhos e chefes políticos maragatos. Para seus adversários (chimangos), foi o degolador de 300 “indefesos prisioneiros”, na Revolução de 1893. Para os maragatos, foi um dos “Heroes de 23” e, lá nos idos de 1893, um dos executores de “27 assassinos confessos”. Nos anos finais de sua vida, teve ligação familiar com Caçapava.

Objetos cotidianos – Até o dia 02 de junho, seguimos com a mostra Objetos Cotidianos, que faz um breve passeio pela história do design por meio de 100 peças datadas a partir do século XIX. A exposição mostra como movimentos como Ecletismo, Art Nouveau, Art Déco e Moderno se refletiram em objetos usados no pampa. O conjunto é composto por móveis, porcelanas, vidros, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios de moda, relógios, etc., pertencentes, em sua maioria, ao acervo da CCJT, mas também inclui peças emprestadas pela comunidade.