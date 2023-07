Alcy Cheuiche: sessão de autógrafos e bate-papo sobre os 150 anos de nascimento de Santos Dumont

Este mês, o Brasil inteiro celebra os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont (1873-1932), o pai da aviação, comemorados em 20 de julho. Em São Paulo, uma exposição no Farol Santander apresenta objetos pessoais, desenhos de projetos e até uma versão em tamanho real do avião 14 Bis, com o qual Dumont fez o primeiro voo homologado do mundo, em Paris, em 1906. Em Brasília, a Força Aérea Brasileira (FAB) também fez suas homenagens ao aviador, que dá nome a um dos principais aeroportos do país. No Rio de Janeiro, foi reinaugurado o Museu Santos Dumont.

Em Caçapava do Sul, a Casa de Cultura Juarez Teixeira entra na onda e recebe, no próximo dia 29, às 17h, um dos escritores que mais sabe sobre este personagem: Alcy Cheuiche, autor do livro Nos céus de Paris, romance que conta a saga deste aviador, desde a infância, na Serra da Mantiqueira, no interior de Minas Gerais, até a conquista da capital francesa. O autor vai nos brindar uma conversa sobre o personagem e autografar a nova edição de livro, publicado originalmente em 1998. Antes disponível apenas em versão pocket, a obra chega agora ao catálogo da L&PM em formato 14×21 (R$ 70,00).

Santos Dumont foi um visionário em diversas áreas, mas especialmente na aviação. Além de seu mais famoso feito, contribuiu com melhorias no design do avião, como a adição de cauda vertical para maior estabilidade e controle, e criou o hangar, estrutura que se tornou essencial para a indústria aeronáutica. Seu reconhecimento chegou até a lua! Em 1973, como homenagem pelo centenário de seu nascimento, a União Astronômica Internacional batizou de Santos Dumont uma cratera existente no satélite natural da Terra. Com 8,8 quilômetros de diâmetro, é a primeira a receber o nome de um brasileiro e a única no lado visível da Lua.

Estão todos convidados a saber mais sobre este personagem com Alcy Cheuiche, amigo da Casa de Cultura e personalidade muito especial para nossa cidade, onde morou por muito tempo. Além de autor de uma quantidade enorme de livros, como Sepé Tiaraju: romance dos Sete Povos das Missões, O mestiço de São Borja e Ana sem terra, para citar alguns, há mais de 20 anos ministra oficinas literárias, muitas delas realizadas em Caçapava do Sul.