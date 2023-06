Brique das Estações celebra o amor e a chegada do inverno

A quarta edição do Brique das Estações celebra o amor e a chegada do frio! O evento será realizado amanhã, dia 03 de junho, das 10h às 17h, na esquina da General Osório com a Benjamin Constant, e terá a participação de mais de 20 expositores – de artesanato e brechós à gastronomia e exposição de produtos da agricultura familiar, como bolos, cucas, geleias e azeites de oliva! A ideia é reforçar as vendas de artesãos e pequenos produtores locais na semana que antecede a celebração do Dia dos Namorados.

A edição terá dois momentos musicais, com entrada grátis. Às 15h30min, a Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo vai presentear a comunidade com um repertório de seus temas mais românticos. Às 16h, os músicos Glisser Brito, Ninas Lima e Duda Brito interpretam canções de amor escolhidas por eles, e cantam juntos ao final, numa apresentação que faz parte do projeto Músicos na Praça. A decoração do palco foi feita com máscaras usadas durante a pandemia, doadas pela comunidade, que foram higienizadas e reutilizadas para um painel.

O Brique é uma promoção da Casa de Cultura Juarez Teixeira, em parceria com o Espaço Mercado Cultural, e tem apoio do Geoparque Caçapava e da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A partir da próxima edição, o Brique será potencializado com a ajuda do vereador Antônio Almeida Filho, o Lelo, que beneficiou a Casa, em especial a feira, com uma emenda de bancada para garantir remuneração justa aos músicos contratados.

Interessados em participar do evento podem entrar em contato com a Casa de Cultura pelo (55) 9 9696-1582.

Fotos: CCJT/Divulgação