Brique das Estações volta na Páscoa e celebra a chegada do Outono

Dia 1º de abril, a Casa de Cultura Juarez Teixeira, em parceria com o Mercado Cultural, realiza a terceira edição do Brique das Estações, e a primeira do ano, para celebrar a chegada do Outono. A ideia é reforçar as vendas de artesãos e pequenos produtores locais na semana que antecede a Páscoa, celebrada dia 09.

A feira vem tendo boa receptividade, tanto por parte da comunidade quanto dos expositores, e cresceu quase 50% da edição da Primavera para a do Verão (Natal), quando contou com 36 feirantes, sendo dois convidados de Santa Maria. Para abril, a novidade é a presença da artesã Adriana Dalfolo, de Brasília, que vai expor seu trabalho (@guriasdadri no Instagram) e dar duas oficinas de confecção de bonecas artesanais – básico e avançado. É a segunda vez que ela vem a Caçapava do Sul. Os valores dos cursos e os horários serão divulgados este mês.

O Brique das Estações chega potencializado este ano, especialmente com a ajuda dos vereadores Antonio Almeida Filho, o Lelo, do PMDB, e Jussarete Vargas Dias, do PDT, que beneficiaram a Casa, em especial a feira, com emendas de bancada. Foram R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente, que serão repassados ao longo do ano e repercutirão a partir do brique de inverno.

O vereador Lelo apoiou o projeto que vai garantir a realização de saraus musicais durante o Brique, com possibilidade de aluguel de equipamentos de som e pagamento de cachê justo para os músicos, com oficinas de violão para alunos da rede de ensino público municipal como contrapartida social. A proposta musical tem a parceria de Duda Brito Produções. A verba da vereadora Jussarete será destinada para a compra de gazebos a serem utilizados pelos expositores e que também poderão ser usados pelos produtores da agricultura familiar e demais interessados, como Apae, Geoparque, etc.

Também irão colaborar com a Casa este ano os vereadores Mirella Biacchi (PDT), Mariano Teixeira (PP) e Boca Torres (PT), com diferentes projetos que serão anunciados ao longo de 2023.

A ideia da CCJT e do Mercado Cultural é que o Brique das Estações se consolide como um novo ponto turístico da cidade de Caçapava do Sul, a exemplo do Brique da Vila Belga, em Santa Maria, e do Brique da Redenção em Porto Alegre, mas num tamanho local. A feira, que vem sendo montada na Rua Benjamin Constant, esquina General Osório, na lateral da Casa de Cultura, tem o apoio da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul e do Geoparque Caçapava. Interessados em participar do evento podem entrar em contato com Rúbia Brum, que coordena a área de artesanato (55 9694-9069); com Giordano Borba, para expositores de gastronomia (55 9631-3117); ou com Gisele Teixeira, da Casa de Cultura (55 996961582).

PS: o Brique acontece dia 1º de abril, mas não é mentira! Podem aparecer!