Aos poucos, o Brique das Estações se consolida como espaço de comercialização, encontro e cultura. A edição dos Namorados/Inverno aumentou em 48,65% o volume de vendas em relação à anterior, saindo de R$ 5.280,00 para R$ 7.849,00. Contou com a apresentação da Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo e dos músicos Duda Brito, Ninas Lima e Glisser Brito. O próximo evento será realizado em setembro. O Brique é uma promoção da Casa de Cultura Juarez Teixeira, em parceria com o Espaço Mercado Cultural, com apoio do Geoparque Caçapava e da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Geoparque

O estudante de museologia Bruno Saldanha representou a Casa de Cultura no primeiro Encontro Brasileiro de Geoparques Mundiais da Unesco, que aconteceu nos dias 05 e 06 de junho, no distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, e em Santa Maria. O encontro teve por objetivo criar um espaço de compartilhamento de boas práticas sustentáveis realizadas nos cinco geoparques brasileiros: Quarta Colônia, Caçapava do Sul, Seridó, Araripe e Caminhos dos Cânions do Sul. Na ocasião, foi oficializada a criação da Rede Brasileira de Geoparques Mundiais da Unesco. Dia 07, foi a vez de a Casa receber a visita do coordenador científico do Geoparque Seridó (Rio Grande do Norte), Marcos Antonio Leite do Nascimento, ciceroneado pelo professor André Borba (Geoparque Caçapava).

Exposição Esculturas

No final de junho, a Casa de Cultura inaugura sua primeira exposição individual de esculturas. “Apache” apresentará o trabalho do artista caçapavano Gilberto Machado Chaves em distintos materiais, do mármore à madeira, com mais de 20 obras. A curadoria é do artista plástico Luciano Luz.

Fotos: Divulgação