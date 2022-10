Caçapava 100 anos atrás

A varíola – ou bexiga – foi uma grande ameaça à saúde dos rio-grandenses entre os séculos XVII e XX. Sabe-se que a tentativa de métodos de imunização contra a doença era uma prática milenar, anterior à produção de vacinas.

Esta “prática milenar” foi introduzida na Europa a partir do século XVIII e era conhecida como “variolização, inoculação ou transplantação”. A técnica consistia na retirada da secreção ou da casca das pústulas dos doentes, que, posteriormente, eram inoculadas nas pessoas saudáveis, as quais adquiriam, segundo as crenças, imunidade ao vírus variólico.

Este “tratamento” foi disseminado por todo o ocidente e utilizado até o século XIX, junto a outras formas de combater a varíola e que tinham suas raízes na cultura popular.

A vacina, semelhante a que conhecemos atualmente, surgiu na Inglaterra do século XVIII, através das observações de Edward Jenner (1749-1823), que notou que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a bexiga. Estes trabalhadores adquiriam uma moléstia própria dos bovinos, semelhante à varíola e conhecida como “Cow-Pox” (pústula da vaca), e, via de regra, ficavam imunes à enfermidade, no máximo desenvolvendo as formas mais brandas da doença.

Após várias pesquisas, observou-se que pessoas sadias que eram inoculadas com o pus das feridas dos contaminados com a “Cow-Pox” também criavam resistência e imunidade ao Mal das Bexigas. Este método ficou conhecido como “Vacina Jenneriana” ou “humanizada”, sendo diferente da variolização. A vacina de Jenner foi a primeira que utilizou uma forma benigna da varíola.

A variolização não era recomendada pelas autoridades sanitárias dos séculos XIX e XX, pois esta forma de “prevenção” podia trazer outras enfermidades aos pacientes.

Abaixo, transcrevemos um documento posterior à Guerra Civil de 1835, que nos mostra esta preocupação do Governo da Província de São Pedro com a variolização sem controle da população. A Circular é assinada pelo Barão de Caçapava, Sr. Francisco José de Sousa Soares de Andrea. O texto foi transcrito mantendo a grafia original. As fontes primárias se encontram salvaguardadas no Arquivo Histórico Municipal Nicolau Silveira Abrão. A Casa de Cultura Juarez Teixeira possui cópias digitalizadas.

Circular do Excelentissimo Presidente da Provincia remetendo um avizo do Governo sobre as bexigas 4 de junho de 1849

Circular

2ª Secção

Nº 10

Cumpre que V.M Ces, em vista do que recomenda o Ilustrissimo Ministro dos Negocios do Imperio, no avizo junto por copia, datado de 4 de Maio findo não consintão que nesse Municipio se recorra a inoculação das bexigas, como preservativo delas, na falta de puz vaccinico; atentas as razões expedidas no mesmo Avizo.

Deos guarde a V.M Ces Palacio do Governo em Porto Alegre 4 de junho de 1849

Francisco José de Sousa Soares de Andrea

Senhores Presidente, Vereadores da Camara Municipal da Villa de Caçapava