Caçapava 100 anos atrás

O primeiro anestésico utilizado amplamente pelos cirurgiões e médicos foi o éter etílico. Também conhecido por éter dietílico, éter sulfúrico, éter comum ou simplesmente éter, foi descoberto em 1540 pelo botânico alemão Valerius Cordus (1515-1544) quando o cientista submeteu o álcool etílico à ação do ácido sulfúrico.

Num primeiro momento, a substância foi usada como solvente, extrator de óleos, gorduras e essências. Sua utilização como anestesia em operações foi uma das maiores descobertas da medicina e revolucionou completamente as cirurgias, permitindo que os médicos realizassem procedimentos cada vez mais invasivos nos corpos humanos. Antes do éter, as operações eram feitas sem anestesia. Os pacientes eram amarrados à mesa e amordaçados durante os procedimentos.

A primeira utilização do éter como anestésico foi em uma cirurgia de pequeno porte, realizada por Crawford Williamson Long (1815-1878), em 30 de março de 1842, na remoção de um tumor do pescoço de um paciente, que inalou éter sulfúrico embebido em uma toalha.

Seu uso foi abandonado como anestesia no século XX, pois, apesar de ser um poderoso anestésico, ele possui efeitos colaterais perigosos, afetando a pulsação, a pressão arterial, a respiração, além de irritar o trato respiratório e ser um produto volátil e inflamável, podendo provocar incêndios nos ambientes.

Transcrevemos uma Circular do Presidente da Província que indica a utilização de éter em cirurgias. Nota-se que o ano do documento é 1847, cinco anos depois da primeira utilização oficial do produto anestésico nos Estados Unidos. O texto foi transcrito mantendo a grafia original. As fontes primárias se encontram salvaguardados no Arquivo Histórico Municipal Nicolau Silveira Abrão. A Casa de Cultura Juarez Teixeira possui cópias digitalizadas.

Circular do Excelentíssimo Presidente da Provincia dacta 5 de Maio de 1847

Circular

Remeto a V.m.ces por copia os Avisos expedidos pelas Secretarias de Estado de Negocios Estrangeiros e Guerra em 17 e 2o do mez passado acerca do bom resultado, que se tem obtido da insuflação do ether sulfurico nos pulmões das pessoas, que tem de soffrer alguma operação cirurgica, a fim que V.m.ces mandem dar a merecida publicidade para chegar ao conhecimento das pessoas a quem possa interessar tão util descoberta.

Deos guarde a V.M Ces Palacio do Governo em Porto Alegre 5 de maio de 1847

Manoel Antonio Galvão

Senhores Presidente, Vereadores da Camara Municipal da Villa de Caçapava