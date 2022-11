Caçapava 100 anos atrás

Registro de huma Provizão de Felicio Pereira de Oliveira como abaixo se declara

Manoel Antônio Galvão Prezidente da Provincia do Rio Grande de São Pedro do Sul edcetra – Faço saber aos que aprezente Provizão verem, que achando-se em concurso a Cadeira de primeiras Letras da Villa de Nossa Senhora de Assumpção de Cassapava (…) a ella Felicio Pereira de Oliveira mostrando ser Cidadão Brazileiro, estar no gozo de seus Direitos Civis e Politicos e (…) de regularidade de sua conduta; foi admetido a exame Publico perante o Conselho Administractivo, sendo Examinado, e aprovado pelos examinadores nas materias dizignadas no Artigo sexto da Lei de quinze de outubro de mil oitocentos e vinte e sete: Hei por bem em virtude da mesma Lei prover como por esta promovo ao dito Felicio Pereira de Oliveira no Emprego de Professor de primeiras Letras da Villa de Nossa Senhora de Assumpção de Cassapava com o ordenado de quinhentos mil reis taxado pelo mesmo Concelho; cujo emprego exercitara pelo methodo de Encino Mutuo na conformidade da sobredita Lei. Para serineza do que lhe mandei passar aprezente, que vai por mim assignada e Sellada com as Armas do Imperio a qual se Registrara da Secretaria desta Prezidencia, e nas mais repartições a que tocar. Dada nesta Capital de Porto Alegre aos vinte e quatro de Septembro de mil oitocentos e trinta e dois. Eeu Germano Francisco d’Oliveira Secretario da Prezidencia assim escreveu.

Manoel Antonio Galvão

Prezidente da Provincia do Rio Grande de São Pedro do Sul