Caçapava 100 anos atrás

Quando a Revolução de 1923 começou, os Maragatos da cidade de Bagé hesitaram. As memórias da violenta e fratricida guerra de ‘93 permaneciam ainda bem vivas na população da cidade, que se mantinha cautelosa, pois sabia das consequências de uma nova luta armada no Estado.

Os primeiros confrontos começaram na região Norte do Rio Grande do Sul, logo após a posse de Borges de Medeiros, em 25 de janeiro. Em fevereiro, os chefes maragatos de Bagé – Silveira Martins e Joca Tavares – dirigiram um pedido de pacificação do Estado a Arthur Bernardes, o Presidente do Brasil.

Apenas em 08 de março, o veterano caudilho da guerra de ‘93, General Estácio Azambuja, iniciou a organização da 3ª Divisão do Exército Libertador, constituído de combatentes de Santa Maria, Bagé, São Sepé, São Gabriel, Dom Pedrito, Lavras e Caçapava.

Durante o mês de abril, Estácio Azambuja equipou suas tropas e deu a elas uma organização militar. Agora, o seu bando – apesar de mal armado, vestidos com andrajos, montados em cavalos esquálidos – tinha se transformado num exército. A 3ª Divisão do Exército Libertador estava pronta (?) pra entrar em campanha.

Em 21 de abril, a cidade de Dom Pedrito é ocupada pelo Coronel Demétrio Mércio Xavier, que comandava 600 revolucionários. Em 03 de maio, rebeldes comandados por Julião Barcelos, após tiroteio com elementos da Brigada do Sul, invadem Caçapava pela primeira vez.

Os combates que ocorreram durante a Revolução de 1923 processavam-se no sistema de “correrias”, uma guerra chamada pelos brasileiros de “à gaúcha”. Os povoados e cidades eram cercados, atacados, ocupados, saqueados e desocupados em um, no máximo dois dias. Algumas destas ocupações e desocupações ocorriam em poucas horas. A maioria das refregas ocorria com pequenos grupos de combatentes, com menos de 50 indivíduos, e eram rápidas, brutais e sem resultados efetivos de ocupação de território do inimigo.

Um destes ataques aconteceu em Caçapava, em 08 de julho, quando o Coronel Toríbio Gomes Soares ocupou o velho forte – que se encontrava completamente desguarnecido –, cercando o povoado, que possuía uma pequena tropa que o defendia. Depois de uma hora de tiroteio – que causou a morte de um soldado e deixou três feridos –, a cidade capitulou.

Caçapava ainda foi ocupada pelos rebeldes mais duas vezes – em 14 de setembro e em 05 de outubro –, sempre comandados pelo General Estácio Azambuja.

O Armistício foi assinado por Republicanos e Federalistas em 15 de dezembro de 1923.

Os Maragatos perderam o conflito.

E a região da Campanha estava mais pobre.

A Guerra sempre é ruim para ambos os lados.

Mas ainda é muito pior para quem a perde.