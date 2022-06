Caçapava 100 anos atrás

Continuamos transcrevendo e analisando o primeiro número do O Povo – o principal jornal farroupilha – impresso na nossa cidade, em 06 de março de 1839. Com a mudança da capital rebelde de Piratini para Caçapava, o redator Luigi Rossetti escreve uma coluna reafirmando e reforçando a luta do jornal na defesa da guerra e dos ideais republicanos.

O texto foi transcrito mantendo sua grafia original.

O documento abaixo se encontra salvaguardado no Arquivo Histórico Municipal Nicolau Silveira Abrão, na encadernação do Jornal O Povo, na página 187.

A remoçaó do Governo para esta villa devia naturalmente interromper a publicaçaó do jornal; lisongeamo-nos entaó que nossos assignantes quereraó desculpar huma falta que naó dependeu de nos.

Agora reaparece; mas reformas que julgamos indispensaveis, e a necessidade de seguirmos com maior escrupulo a marcha que haviamos encetado, e da qual, por circustancias imprevistas, nos temos, o confessamos, afastado, requerem que demos por concluido o primeiro volume; no entretanto que declaramos que de hoje em diante os artigos pertencentes á redacçaó hiraó encabeçados com o titulo do mesmo Jornal.

Nosso fim será sempre o mesmo. Identificarmenos com o poder que rege a guerra; sustentar seus actos; e propagar no animo do Povo doutrinas absolutamente democraticas. Porem nos repetimos: Lançados-nos nesta ardua empreza contamos com todos os bons, com todos os verdadeiros amantes da Patria. Sós naó bastariamos. Coadjuvados teremos a satisfaçaó de ter deitado as bases do bem ser comum e da prosperidade nacional.

Na impressaó de alguns numeros ocorreraó erros de muito contrasenso; distribuir-se-ha huma errata que corrija ao menos os mais salientes. Naó podemos d’outro melhor modo remediar a tanta distraçaó.