Casa recebe novos documentos históricos da região

A Casa de Cultura Juarez Teixeira recebeu, do jornalista e pesquisador Euclides Pinto Torres, importantes documentos originais referentes a movimentos revolucionários ocorridos na região de Caçapava do Sul.

Entre eles, um Manifesto oriundo de Santana da Boa Vista (na época um dos distritos de Caçapava), datado de 14 de junho de 1890, endereçado à Comissão Executiva do Partido Republicano na cidade. Neste texto, os signatários criticam o posicionamento político de Gaspar da Silveira Martins, dificultando o desenvolvimento da República. A publicação concita os cidadãos para, juntos, combaterem em prol dos grandes interesses da República dos Estados Unidos do Brasil, recém-instalada. O manifesto foi assinado por dezoito importantes figuras da política rio-grandense da época, e encabeçado pelo caçapavano Coriolano Alves de Oliveira Castro.

A CCJT também recebeu uma carta do dissidente do PRR (Partido Republicano Rio-grandense – o partido de Borges de Medeiros, no poder desde 1891) e chefe político de Piratini, Antero Pedroso, para o coronel Coriolano, convidando-o para juntar-se a ele, mais as tropas de Abél Gonçalves da Silva Paz, no início da Revolução de 1923. Informa nesta carta que o general Zeca Neto está pedindo para reunirem o maior contingente possível e, assim, evitarem derramamento de sangue. Antero escreve que “por aqui já temos uns 2.000 homens”. Esta missiva veio da Fazenda São Thomáz, datada em 18 de março de 1923. Uma segunda carta é dirigida ao Dr. Assis Brasil, “hipotecando apôio irrestrito a sua candidatura nas próximas eleições de 1923”. Foi assinada por Dr. Mathias Velho, Coronel Coriolano Castro, Armando Alves, Graciliano Alves, Manoel Luiz Osório, Trajano Alves, Adauto Alves e Henrique Figueiredo, entre outros.

A Casa de Cultura acolhe papeis de diferentes naturezas, como cartas e fotografias, entre outros, que depois são digitalizados, um processo que serve para preservar a memória, mas também é uma poderosa ferramenta de pesquisa. A doação dos documentos foi feita com o auxílio do jornalista João Alberto Dias Santos, do projeto Doble Chapa, que fez o “meio de campo”.