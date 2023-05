CCJT busca parcerias com instituições de Bagé

Um dos objetivos da Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) em seu segundo ano de funcionamento é a profissionalização de algumas tarefas, especialmente as relacionadas com a melhoria de processos de catalogação e arquivamento de documentos, bem como a adequação da instituição às diversas recomendações do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Para isso, a equipe tem visitado espaços de referência no Rio Grande do Sul, em busca de parcerias.

Esta semana, a equipe da Casa – Juarez Teixeira, Gisele Teixeira e Bruno Saldanha – acompanhada do jornalista João Alberto Dias Santos, do projeto Doble Chapa, esteve em Bagé, visitando o Arquivo Público Municipal Tarcísio Taborda e o Museu Dom Diogo de Souza, além do Complexo Palacete Pedro Osório e sua Galeria de Arte, Edmundo Rodrigues.

O diretor do Arquivo, Cláudio Leão Lemieszek, informou que o espaço guarda mais de 2 mil documentos, em 26 salas temáticas, espaço que a equipe pode conhecer em detalhes, com a ajuda das arquivistas Rosane Andrade e Cristiane Devos. Elas explicaram todo o processo utilizado no arquivo, desde a chegada dos documentos, higienização, digitalização e compartilhamento nas redes. Ambas as instituições iniciaram conversas sobre possível convênio educativo ainda para este ano.

No Museu Dom Diogo de Souza – FAT/Urcamp, a equipe da Casa de Cultura teve uma longa conversa técnica com as gestoras da instituição, Maria Luisa Pegas e Carmem Barros. Este museu é um dos mais importantes de Bagé e guarda objetos raros, utensílios, materiais fotográficos, entre outros, além de coleções completas de alguns dos jornais mais antigos do Rio Grande do Sul.

As autoridades foram convidadas a participar da segunda mesa de conversa sobre o Centenário da Revolução de 23, em Caçapava do Sul, no dia 27 de maio. O tema é de interesse da região. Foi na sala do Palacete Pedro Osório, por exemplo, que começaram as negociações de paz para o conflito.

O evento, promovido pela CCJT e pelo projeto Doble Chapa, será realizado no auditório do Instituto Dinarte Ribeiro e terá como convidados o jornalista e mestre em História, Nilson Mariano, e a roteirista e diretora de cinema Adriana Gonçalves Ferreira. O bate-papo será centrado na figura do controverso personagem Adão Latorre, um dos mais cruéis degoladores da história do Rio Grande.

Fotos: Divulgação/CCJT