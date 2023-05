CCJT celebra Noite dos Museus com sarau

A Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) realiza, dia 20 de maio, seu primeiro sarau, como parte das programações mundiais da Noite dos Museus. Nesta data, a Casa ficará aberta até às 22h, com entrada grátis. O sarau, que reúne literatura e música, acontece das 19h30min às 21h, e a proposta é aberta a quem quiser participar.

A ideia é que as pessoas levem seus livros favoritos, de prosa ou poesia, e leiam um fragmento em voz alta. Entre uma leitura e outra, haverá música ao vivo, com bandoneon (Evandro Gomes), acordeon (Bruno Saldanha), violão (Ênio Dias) e talvez alguma canja surpresa.

A Noite dos Museus, ou Longa Noite dos Museus, é organizada em museus e instituições culturais no mundo inteiro. Durante o evento, os estabelecimentos funcionam de tarde e parte da noite. O objetivo é aproximar os visitantes das instituições culturais.

A primeira Longa Noite dos Museus (em alemão: Lange Nacht der Museen) ocorreu em Berlim, em 1997. O conceito foi muito bem recebido e, desde então, o número de instituições e exposições participantes cresceu consideravelmente, espalhando-se por mais de 120 cidades em toda a Europa e no resto do mundo. Em Porto Alegre, a primeira versão foi em 2016.

Os visitantes poderão aproveitar para visitar a mostra temporária da Casa de Cultura, “Objetos Cotidianos”, que faz um breve passeio pela história do design por meio de 100 peças datadas a partir do século 19. A exposição – que termina no fim do mês – mostra como movimentos como Ecletismo, Art Nouveau, Art Déco e Moderno se refletiram em objetos usados no pampa. O conjunto é composto por móveis, porcelanas, vidros, aparelhos elétricos e eletrônicos, acessórios de moda, relógios, etc., pertencentes em sua maioria ao acervo da CCJT, mas também inclui peças emprestadas pela comunidade. A curadoria é de Ricardo Mayer.