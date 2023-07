CCJT promove primeira mostra individual de esculturas

A Casa de Cultura estreia sua primeira mostra individual de esculturas – “Apache” – com o trabalho do caçapavano Gilberto Chaves. São 20 peças inspiradas neste grupo de indígenas norte-americanos, feitas em diferentes materiais, da madeira a rochas da região, como pedra calcária e mármore negro. As obras estão sendo exibidas desde quinta-feira, dia 29, e a curadoria é de Luciano Luz.

Os Apaches são povos Athapaskan, oriundos do nordeste do Canadá e que migraram para as planícies da parte central e sudoeste dos Estados Unidos. Estão entre os considerados povos nativos da América do Norte, aqueles que viviam na região quando chegaram os ingleses, no século XVI. Eram centenas de grupos – como os Cherokees, os Comanches e os Sioux, dentre outros – que se comunicavam em mais de trezentas línguas diferentes.

Os Apaches, especificamente, eram grupos nômades de caçadores e coletores, considerados como um dos povos mais guerreiros dentre todos os indígenas. O próprio nome Apache significa “inimigos ou homens lutadores”. Atualmente, eles vivem nos estados americanos do Arizona, do Novo México e de Oklahoma.

Gilberto Chaves é escultor autodidata, com mais de 25 anos nesta atividade, conhecido por seu trabalho em pedras e mármores. Tem suas obras espalhadas por cerca de 20 países e, atualmente, vive e trabalha no interior de Caçapava do Sul.