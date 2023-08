Gastronomia, literatura e cinema na Casa

Gastronomia

Uma parceria entre a Casa de Cultura e a Casa Amora Silvestre vai oferecer diversas oficinas de gastronomia ainda este ano. A primeira delas será de bruschettas, dia 12 de agosto, às 10h. Os alunos vão aprender a fazer cinco tipos diferentes de bruschettas e suas possíveis variações, com degustação no final. Quem ministra é Ingrid Ferreira, professora de Gastronomia e idealizadora dos produtos gourmet Casa Amora Silvestre. El tem experiência em cursos, oficinas e consultorias, e trabalhou por muitos anos como instrutora no Senar/RS. A iniciativa conta com a parceria da Cozinha Pães e Pizzas.

Importante: o curso acontece na véspera do Dias dos Pais, uma ótima oportunidade para surpreender o paizão na data!

Uma das preparações mais versáteis, saborosas e simples de preparar, a bruschetta surgiu na Itália, acredita-se que antes de Cristo e supostamente criada pelos trabalhadores rurais da época, que aproveitavam as sobras dos pães do dia anterior e utilizavam azeite e outras guarnições de acesso no momento. A origem do nome vem do italiano bruscare e bruscato, que significa “torrar” e “tostado”. Na Toscana, é chamada de Fetunta, “Fetta Unta” (fatia untada). Com o passar do tempo, ganhou o mundo, com infinitas variações. A única coisa que não pode faltar é o azeite de qualidade, que Caçapava do Sul agora tem de sobra!

Para fazer sua inscrição na oficina, entre em contato pelo WhatsApp (55) 9 9696 1582. O investimento é de R$ 80,00 (pagamento por pix), e as inscrições são limitadas.

Literatura

Dia 05 de agosto, às 16h, a professora Anna Zoé Cavalheiro autografa Vai Passar, obra que traz 50 crônicas escritas durante e após a pandemia. Produzida pela Editora Essência, a obra tem 116 páginas e apresenta seu olhar sobre as mudanças do cotidiano, as dificuldades, as alterações de comportamento e as atitudes em um momento de incerteza da nossa sociedade. A obra tem o patrocínio de Egali, Gazeta de Caçapava, Komaco, Diello e Dom Caffelone; edição de Liège Alves e projeto gráfico assinado por Geraldine Timm.

Cinema

A Casa de Cultura vai ganhar um espaço para projeções, a Sala Cine Lux, batizada com este nome em homenagem ao antigo cinema da cidade de Caçapava do Sul, de propriedade do seu Júlio Gervásio. Foram recuperadas 10 poltronas originais, que estão agora no mesmo espaço que reúne todo o acervo de imagem. Em breve, será anunciado o filme de estreia, ainda em agosto. A capacidade é de apenas 15 lugares, mas a boa notícia é que a sala é climatizada, o que para o clima de Caçapava não é pouca coisa!