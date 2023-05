Mural da Casa de Cultura

Começa a tomar forma o projeto de pintura de um mural de grande formato na parede lateral da Casa de Cultura. No último final de semana, estiveram em Caçapava do Sul os professores André Krusser Dalmazzo e Marcos Brod Jr., do curso de Desenho Industrial, da UFSM, acompanhados dos alunos que irão criar o desenho e executar o projeto, todo com imagens referentes ao território. A viagem faz parte da coleta de informações para a iniciativa, que está inscrita como projeto de extensão da Universidade. Na ocasião, eles conheceram também a vereadora Mirella Biacchi (PDT), que está destinando parte de suas emendas individuais para custear o projeto, que prevê contrapartida social para toda a rede municipal de ensino público.

Centenário da Revolução de 23 – dia 27 de maio

As diversas narrativas (e versões) sobre o papel do “doble chapa” Adão/Adán Latorre nas Revoluções de 1893 e 1923 constituem o eixo da mesa de conversa que, no próximo dia 27, em Caçapava do Sul, dá sequência à programação anual que marca o centenário da chamada Revolução de 23, a terceira e última guerra civil rio-grandense. Será às 17h, no Auditório do Instituto Dinarte Ribeiro. A entrada é gratuita.

Como convidados principais da mesa, um jornalista e historiador (Nilson Mariano) e uma roteirista e diretora de cinema (Adriana Gonçalves Ferreira) que levaram para o papel e para a tela parte da história de vida do tenente-coronel maragato que ficou marcado no imaginário como o “degolador do Rio Negro”. Latorre (1835-1923) nasceu no Uruguai, viveu metade de seus 88 anos em Bagé e, nos anos finais de sua vida, teve um vínculo familiar com Caçapava. A mesa sobre Memórias, Narrativas e Imaginários de 23 é uma realização conjunta da CCJT e do Projeto Doble Chapa.

Brique de Inverno – dia 03 de junho

A quarta edição do Brique das Estações celebra o Dia dos Namorados e a chegada do Inverno. Os artesãos estarão oferecendo produtos relacionados à data mais romântica do ano, e a ideia é incentivar a compra de presentes de mão de obra local. Três músicos da cidade – Duda Brito, Glisser Brito e Ninas Lima – vão apresentar um repertório só de canções de amor, e a Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo também participa com temas nessa linha. A feira é das 10h às 17h, na esquina da General Osório com a Benjamin Constant, numa promoção da CCJT com o Mercado Cultural e apoio da Prefeitura Municipal e do Geoparque.

Foto: CCJT/Divulgação