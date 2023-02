A Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT), por meio da jornalista Gisele Teixeira, participa da organização da mostra Notas para depois de amanhã, uma exposição coletiva inaugurada no dia 15 de fevereiro, na Galeria Augusto Meyer, na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre.

A jornalista foi uma das 20 selecionadas para participar do 2° Ciclo de Aulas Plataforma – Artes Visuais, projeto criado em 2021 com o objetivo de atender a uma demanda de formação para novos profissionais que buscam atuar em exposições e projetos de artes visuais.

Com orientação prática e acompanhamento da produtora Jaqueline Beltrame e da curadora Gabriela Motta, o grupo trabalhou em conjunto desde a curadoria, expografia, orientação para a mediação e a produção desta mostra, cujo resultado pode ser visto até 19 de março. “Foram 13 encontros com aprendizados que serão aplicados daqui para frente aqui na CCJT, obviamente que de acordo com o nosso tamanho e acervo”, conta Gisele.

Entre as tarefas, os participantes tiveram de “curar”, ou seja, selecionar as obras que participariam da mostra entre as mais de duas mil peças do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS). As ideias para a exposição, iniciadas em dezembro, tiveram seu curso influenciado pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

Dessa forma, as obras escolhidas apresentam algumas Notas para depois de amanhã, “tensionando as recentes crises políticas e sanitárias pelas quais o país passou, assim como a ideia de Brasil e as nossas perspectivas para o futuro”, segundo os curadores. Além disso, a escolha dos artistas foi pautada pela importância da igualdade de gênero, em diálogo com outras mostras já apresentadas pelo MACRS.

A turma deste segundo ciclo foi formada por alunos com diferentes experiências, contando com profissionais já atuantes nas artes visuais, e outros que estão iniciando. “É muito gratificante realizar um projeto que resulta em experiência profissional, que já parte do princípio da criação coletiva”, afirma Jaqueline. Gabriela acrescenta que “este projeto concretiza o desejo de pensarmos as atividades de curadoria, produção e educativo, buscando o diálogo e a colaboração entre todas as etapas de construção de uma exposição de artes visuais”.

Realizado com recursos do Pró-Cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do RS, e com apoio do MACRS e do Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi), o 2º Ciclo de Aulas ofereceu a formação gratuita.