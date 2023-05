Os festejos do centenário farroupilha e o excepcional ano de 1935 para Caçapava

Um relatório apresentado pela prefeitura de Caçapava ao então governador, general José Antonio Flores da Cunha, em dezembro 1935, mostra um ano excepcional para a cidade. O documento foi enviado pelo prefeito e primeiro tenente Waldemar Alves de Miranda, e prestava contas das finanças e feitos do município no período de 08 de abril de 1934 a dezembro de 1935, ano em que se celebrou, também, o Centenário Farroupilha.

No documento, o prefeito destaca que seu primeiro feito foi “acalmar certa agitação existente nos meios políticos locais, apaziguando os espíritos”. Atingido o objetivo, começaram as ações que repercutem até hoje na cidade, muitas delas inauguradas durantes os festejos do centenário. Entre elas, a construção do Colégio Elementar (Dinarte Ribeiro), do prédio dos Correios e Telégrafos, e a reconstrução do Fórum. Também foi assinada a criação do campo de aviação e finalizada a obra de construção da Igreja Matriz, além de remodelados o Largo Farroupilha (recebeu o monumento a Bento Gonçalves) e a Praça Marechal Deodoro, entre outros.

Nesse ano, a prefeitura realizou uma ação de marketing para “a cidade ficar conhecida fora do município”, participando com um estande na Exposição Farroupilha, em Porto Alegre. E não economizou nos festejos do Centenário, para o qual foi montada uma comissão para organizar a celebração, que durou oito dias e incluiu bailes de gala nos clubes locais, sessão cívica no Cinema Apolo, missa campal e missa de réquiem pelos mortos na Guerra dos Farrapos, passeata com mais de 500 cavalarianos, exposição pecuária no Forte D. Pedro II, torneios de domas, gineteadas e pealos, corridas de cavalhadas, entre outras, além das inaugurações já mencionadas. Mesmo com enorme afluência de “forasteiros”, reinou a ordem, não se registrando nenhum incidente “digno de nota”.

O relatório foi uma doação de Cândida Feliza dos Santos à Casa de Cultura.