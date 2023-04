Parando Rodeio na Feira do Livro de Santa Maria

O médico caçapavano Juarez Teixeira, diretor da Casa de Cultura, estará autografando Parando Rodeio nas Lembranças, no próximo dia 30 de abril, às 16h, na Feira do Livro de Santa Maria. Por ter sido publicada durante a pandemia, a obra não teve lançamento oficial em 2020.

O livro reconstrói um pouco do cotidiano da vida no campo do Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX. Com 180 fotos e mais de 150 páginas de texto, está dividido em 20 capítulos, que abrangem desde o dia a dia e os costumes da casa – como alimentação, roupas, brinquedos e medicina caseira – até as lidas do gaúcho: a tosquia, a doma, as carreteadas, o rodeio, entre outros; sem deixar de fora os momentos de lazer da gauchada, com pescarias, caçadas, carreiras, bailes e jogos.

“O objetivo do livro é manter a história viva para as novas gerações, colocar no papel como era a vida lá fora para que isso não desapareça completamente”, diz o autor. Juarez destaca que, hoje, grande parte dos jovens não tem uma ideia clara de como era a vida no campo antigamente e de como foi difícil desbravar esse pampa gaúcho.

O texto de apresentação é do jornalista e escritor Paulo Mendes, autor da série de livros Campereadas: “Ler essas recordações é voltar no tempo, é ser guri outra vez, caminhando num domingo de manhã com o caniço nos ombros em direção à sanga, retornar à casa dos avós, enxergar os tropeiros repontando o gado, tomar café de cambona, saborear o carreteiro ou o churrasco no fogo de chão e ouvir a gritaria de uma manhã de marcação. […] Quem não conheceu a vida dessa época vai aprender. Aqueles que a viveram vão se extasiar com as minúcias e se lembrar de tanta coisa que estava escondida num escaninho secreto da alma”.

Os capítulos possuem uma música de trilha sonora de sugestão, e a playlist completa pode ser acessada com a leitura do código QR impresso na contracapa, ou direto no Spotify. O livro é ilustrado também com ditados gauchescos e fotos de muitos objetos que, hoje, estão em exposição na Casa de Cultura.