Projeto Casa Itinerante estreia no Clube Harmonia com mostra de fotos

A Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) dá a largada ao projeto Casa Itinerante, que irá levar exposições de arte a outros pontos da cidade de Caçapava do Sul, durante o ano de 2023. A inauguração será sábado, dia 08 de abril, no Clube Recreativo Harmonia, com a mostra “Eu Existo: Sou Kalunga”, do fotógrafo santamariense radicado em Brasília, Paulo de Araújo.

As imagens foram feitas em Vão das Almas, no Quilombo Kalunga, em Goiás, e retratam duas festas que ocorrem em dias consecutivos, 14 e 15 de agosto, respectivamente: a do Divino Espírito Santo e a de Nossa Senhora da Abadia.

São oito fotografias em papel e mais de 100 imagens que serão projetadas pelo fotógrafo, às 16h30min. Paulo irá apresentar seu trabalho, compartilhar sua experiência e conversar com a comunidade. Ele esteve no quilombo nos anos de 2005, 2007, 2009 e 2011.

O Kalunga é o maior território quilombola do país, com 262 mil hectares (apenas de 48% a 49% do território regularizado) e abrange três municípios: Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, na Chapada dos Veadeiros.

As terras que compõem o território foram ocupadas há centenas de anos por africanos que fugiram da escravidão e acabaram se misturando à população indígena que já habitava o local. Desta forma, nasceu uma comunidade fortemente marcada por estas duas culturas e que conseguiu manter-se isolada até por volta de 1970. “Até hoje, é um lugar de difícil acesso. A primeira estrada foi construída somente há cinco anos”, informa Paulo.

Para a Casa de Cultura, é uma honra começar o projeto Casa Itinerante no Clube Harmonia, conduzido atualmente por Cátia Cilene Morais, professora do município e coordenadora de Promoção da Igualdade Racial, e capitaneado também pelo Tio Cida (Francisco Acidemar Nunes), reconhecido Mestre da Cultura Popular, músico, ritmista e percussionista.

Na mesma data, o Clube realizará o 1º Encontro “Saúde e Alimentação Afro”, às 14h, uma realização da Pastoral Afro – Paróquia Nossa Senhora da Assunção.