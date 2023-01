Projeto Secreta – Roupas com Território

Como as empresas podem ajudar a Casa de Cultura a tirá-lo do papel?

O ano de 2023 será chave para a Casa de Cultura Juarez Teixeira. Pela primeira vez, a CCJT tem um projeto a ser captado via Lei de Incentivo à Cultura (LIC), especificamente para a criação de uma linha de produtos relacionados ao território, batizada de “Secreta”. A ideia é criar uma coleção de roupas e objetos inspirados na natureza da região, que serão confeccionados por artesãs e costureiras locais, com reaproveitamento de materiais. O trabalho de criação será feito por um designer contratado, e parte da renda da comercialização será revertida a projetos sociais.

A região de Caçapava possui uma quantidade significativa de cactos e bromélias, além de duas espécies endêmicas, ou seja, que só existem nesse maciço rochoso: a Petúnia secreta e a Pavonia secreta. O nome científico “secreta” é exatamente uma referência, em latim, à Serra do Segredo, inspiração da nossa futura coleção.

A CCJT nasceu preocupada com o meio ambiente e interessada em fortalecer a identidade territorial da comunidade e a economia circular na região. Entendemos que a criação de uma linha de vestuário e produtos a partir de resíduos têxteis, neste caso do parceiro Banco da Amizade, com o apoio de uma consultoria técnica, pode unir todos estes elementos.

A ideia do Projeto Secreta é:

Dar destinação alternativa a resíduos têxteis através do upcycling, técnica de reaproveitamento de materiais existentes, transformando peças que seriam descartadas e dando-lhes um novo significado;

Gerar oportunidades de renda e qualificação profissional, principalmente para costureiras que já trabalham no Banco da Amizade, e outras mulheres em situação de vulnerabilidade cadastradas no banco;

Valorizar a identidade territorial, especialmente com a criação de uma linha inspirada em imagens dos elementos mais relevantes e característicos de Caçapava, como é o caso de cactos nativos, flores endêmicas e as características do relevo que justificam a proposta de reconhecimento do município como Geoparque pela Unesco; e

Consolidar a marca da CCJT, entidade parceira do Geoparque Caçapava, como uma instituição que investe em projetos que cumprem um importante propósito para o território.

Para isso, necessitamos o apoio dos empresários da cidade, que podem nos ajudar com patrocínio via LIC. O projeto já foi habilitado pelo Pró-cultura e enviado para o Conselho Estadual de Cultura para aprovação. Depois, segue para a fase de captação de recursos. Podem participar todas as empresas sediadas no RS, contribuintes do ICMS (que não sejam do Simples Nacional). O benefício fiscal para a empresa patrocinadora será de 75% do valor do patrocínio, exceto para empresas de economia mista (90%). Quem se interessar pelo projeto pode entrar em contato para apresentação detalhada da proposta, pelo número (55) 9 9696-1582 ou ccjuarezteixeira@gmail.com.