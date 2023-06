Projetos para o segundo semestre

A Casa de Cultura está na reta final de entrega dos Planos de Trabalho para a Secretaria de Cultura e Turismo, dos projetos que serão financiados com emendas individuais de vereadores e de bancadas, num total de R$ 41.500,00. Em linhas gerais, as iniciativas previstas para o segundo semestre são as seguintes:

Curso de guasqueiro – Caçapava do Sul tem uma posição de destaque na produção de artigos em couro, mas relativamente poucos profissionais que trabalham com a guasqueria, atividade que foi recentemente considerada como patrimônio cultural dos gaúchos. Para atrair as novas gerações a esta arte, a Casa promove, em setembro, um curso de introdução à atividade – com aulas a partir do básico – e uma mostra de produtos de todos os guasqueiros de Caçapava que quiserem participar, durante a Semana Farroupilha. Este projeto conta com o apoio e emenda individual do vereador Mariano Teixeira (PP).

Mural – Pintura de um mural de grande formato na parede lateral da Casa, com imagens referentes ao território, executado por alunos do curso de Desenho Industrial da UFSM, coordenados pelos professores André Krusser Dalmazzo e Marcos Brod Jr. A ideia é que se torne um novo ponto turístico para a cidade. Alunos das escolas do município receberão cópias do desenho em preto e branco para pintar, e também informações para localizar as referências na cidade. O projeto conta com o apoio da vereadora Mirella Biacchi (PDT), que destinou parte de suas emendas individuais para a iniciativa.

Música – A Casa de Cultura quer se tornar um novo espaço para apresentações musicais em Caçapava. Para isso, criou o projeto Sarau da Casa, com execução de um show mensal ao ar livre, entre setembro e dezembro. Dois deles coincidirão com o Brique das Estações. Como contrapartida social, além da gratuidade dos espetáculos, a iniciativa prevê dois workshops de introdução à música para alunos da rede pública de ensino. A iniciativa conta com o apoio da bancada do MDB, por proposição do vereador Antônio Dias de Almeida Filho, o Lelo.

Artesanato – As oficinas de artesanato que ocorreram na Casa em 2022/2023, dentro do projeto Trama de Saberes, receberam o apoio da bancada do PT, por indicação do vereador Boca Torres, para serem ampliadas no segundo semestre. Serão duas baterias de cursos: seis workshops teóricos, entre agosto e dezembro, direcionados a artesãos que já atuam na área, abordando temas como fotografia de produto, marketing para artesanato, precificação, entre outras. E o mesmo número de aulas, desta vez com conteúdo prático de crochê, tricô e bordado, oferecido em comunidades periféricas da cidade, com o objetivo de inserção de mais pessoas ao mercado ligado ao artesanato e, principalmente, aos geoprodutos.

Brinquedos – Parte do acervo de brinquedos da Casa de Cultura será exibida em uma mostra itinerante por algumas escolas da cidade, entre os meses de setembro e novembro. O acervo será montado dentro de um veículo que levará as peças até as unidades de ensino. Os objetos ficarão durante um tempo combinado entre a Casa de Cultura e a Direção da instituição, de acordo com a necessidade e o número de alunos. O trabalho será feito em parceria com as equipes das escolas e conta com emenda de bancada do PDT.