A Casa de Cultura aproveita a chegada do Carnaval para lançar o projeto Resgate da memória fotográfica dos carnavais de Caçapava do Sul. A ideia é recuperar imagens da folia realizada nas ruas e nos clubes da cidade no período do século XX.

Acreditamos que exista um número significativo de registros fotográficos feitos até o ano 2000 espalhados em álbuns de família e que correm o risco de se perder, tendo em vista que, ao passar de geração para geração, elas vão dispersando. Além disso, cada vez guardamos menos memórias em papel. Por outro lado, reunidas, estas imagens ganham muita potência e nos oferecem um panorama de toda uma época.

Mas montar esse quebra-cabeça só será possível com a participação da comunidade carnavalesca!

Qual é a ideia? Durante todo o ano de 2023, arrecadar fotografias de diferentes décadas, para que sejam digitalizadas (elas serão copiadas e devolvidas aos proprietários) e venham a compor um grande banco de dados de acesso público. Ou seja, um site onde estarão reunidas, inicialmente, em quatro eixos: Cronologias (por década), Lugares (clubes, rua), Personagens (blocos, carnavalescos, rainhas, reis-momos, costureiras, gente que fez o carnaval da cidade acontecer) e Histórias (possíveis relatos que nos cheguem neste processo).

A ideia não é olhar para trás com saudosismo, mas armar um espaço onde a história da cidade e desta festa popular – a maior do município – possa ser contada para as futuras gerações. O projeto culminará no Carnaval de 2024, com o lançamento do site, uma exposição de fotografias e de fantasias, e uma festa na Casa de Cultura. Estão todos convidados a colaborar! Contato: WhatsApp (55) 9 9696-1582 ou ccjuarezteixeira@gmail.com. As fotos também podem ser entregues pessoalmente na General Osório, 730, de quarta a domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h30min.