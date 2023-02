Resgate de fotografias e fantasias de Carnaval – como colaborar

Desde a semana passada, a Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) entrou em clima de Carnaval! Estamos trabalhando em duas ações:

A primeira é o Carnacultura, evento que vai reunir foliões e blocos nos dias 19 e 21 de fevereiro, a partir das 17h no Pátio da Casa (General Osório, 730). A ideia é brincar o carnaval de forma saudável, sem violência, ao som do bloco Confraria do Samba, de marchinhas e de sambas tradicionais. Quem quiser participar é só chegar, de preferência com fantasia ou adereço divertido! Venha curtir esta promoção da CCJT, em parceria com o Mercado Cultural e Duda Brito Produções. Entrada grátis.

A segunda ação é o resgate de fotos dos antigos carnavais de Caçapava do Sul, para montar um banco de imagens sobre o tema. Isso será feito durante os primeiros seis meses deste ano, tempo para a comunidade abrir os baús, buscar seus álbuns de carnaval e selecionar as fotos mais representativas. Na segunda metade do ano, elas serão organizadas num site e, algumas delas, ampliadas para uma exposição.

Muitas fotos já estão chegando pelas redes sociais e por celular, via WhatsApp. Pedimos às pessoas que, dentro do possível, nos enviem as fotos com alguma informação de data, lugar e nome das pessoas que aparecem nas imagens. É muito importante essa identificação! Por outro lado, as imagens transmitidas por este meio possuem menor qualidade para uma futura impressão.

Quem tiver foto em papel, é só nos avisar que as buscamos para que elas possam ser copiadas em alta resolução e da melhor maneira possível. Se não puderem emprestar as fotos, sugerimos que escolham um lugar com boa iluminação para fazer a “foto da foto”. Se possível, não fotografem com o plástico que era comum nos antigos álbuns para não dar reflexo, e tirem a foto bem de cima para que a imagem não se distorça muito. Além de imagens do Clube União Caçapavana e de blocos de rua, buscamos também fotografias do Clube Recreativo e do Clube Harmonia, que nos chegam em menor quantidade. Para a exposição, que será realizada em 2024, estamos atrás de fantasias de diferentes épocas e troféus. Qualquer ajuda é bem-vinda!

Contato: WhatsApp (55) 9 9696-1582 ou ccjuarezteixeira@gmail.com.