REVOLUÇÃO DE 23 – Um Tal Adão Latorre

A Casa de Cultura Juarez Teixeira realiza, dia 27 de maio, a segunda mesa de conversa sobre o Centenário da Revolução de 23, uma iniciativa realizada em parceria com o Projeto Doble Chapa, do jornalista João Alberto Dias Santos. O bate-papo será centrado na figura do controverso personagem Adão Latorre, um dos mais célebres degoladores da história do Rio Grande. O primeiro encontro foi em 25 de janeiro, sobre a obra Antônio Chimango – poemeto campestre de Amaro Juvenal, pseudônimo do político, médico e jornalista Ramiro Barcelos.

Desta vez, a mesa terá dois convidados: o jornalista e mestre em História, Nilson Mariano, autor do livro Um Tal Adão Latorre e a Degola na Revolução de 1893, lançado em 2020; e Adriana Gonçalves Ferreira, roteirista e diretora de um curta-metragem sobre o mesmo personagem, produzido em Bagé, em 2014, e inspirado no livro Terra, Alma e Sangue, de Cândido Pires de Oliveira. O documentário pode ser visto na internet. É só digitar: Curta TVE – Adão Latorre. Classificação indicativa: 14 anos.

Adão Latorre (1835 -1923) nasceu Adán Latorre, na localidade de Cerro Chato (Rivera). Metade dos seus 88 anos, viveu no Uruguai, dividido entre lidas guerreiras e de campo. A segunda metade foi vivida em terras brasileiras, na região de Bagé, e sempre ao lado e a serviço de caudilhos e chefes políticos maragatos.

Para seus adversários (chimangos), foi o degolador de 300 “indefesos prisioneiros”, na Revolução de 1893. Para os maragatos, foi um dos “Heroes de 23” e, lá nos idos de 1893, um dos executores de “27 assassinos confessos”. Nos anos finais de sua vida, teve ligação familiar com Caçapava.

O evento é uma oportunidade de conversar com os dois profissionais, sobre a tarefa de reconstruir a história. No caso de Nilson Mariano, para contar a vida desse tenente-coronel-degolador, ele realizou um exaustivo trabalho de apuração, durante três anos, vasculhando jornais e documentos, em arquivos e bibliotecas do Brasil e do Uruguai. Inclusive, ao realizar entrevistas em Bagé, chegou a encontrar-se com o último filho vivo do personagem, João Latorre, então com cerca de 100 anos.

Mariano é autor também do livro Operação Condor, que desvenda, em português e espanhol, o conluio criminoso das ditaduras brasileira, argentina e uruguaia contra a resistência democrática dos anos 1970 e 1980, no Cone Sul.