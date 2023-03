Um mapa de Caçapava para aprender, brincar e fazer selfie

A fachada lateral da Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) vai ganhar um mapa divertido e de grande porte de Caçapava do Sul, com seus pontos turísticos, prédios históricos e, especialmente, os geomonumentos da região, em sintonia com o Projeto Geoparque Aspirante Unesco. O desenho está sendo elaborado por alunos e professores do curso de Desenho Industrial, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e será transformado em mural até o final do ano.

A ideia é que o espaço se converta em um novo ponto turístico da cidade e só está saindo do papel porque obteve o apoio da vereadora Mirella Biacchi, que acreditou na proposta e direcionou à Casa parte de suas emendas individuais. Como contrapartida social, acompanha o projeto a impressão e distribuição gratuita desse mesmo desenho para toda a rede municipal de ensino público, em preto e branco, para colorir. O objetivo é que sirva como material didático para os professores da região, para gerar ações positivas de identificação, preservação e manutenção do patrimônio material, além de trabalhar temas como cartografia e facilitar a compreensão do conceito e importância do Geoparque, entre outros.

Gisele Teixeira, curadora da CCJT, destaca que o mapa de Caçapava não terá um desenho convencional e que as referências para o mural foram inspiradas em projetos de outros lugares do mundo, como Buenos Aires, onde morou por muitos anos. “Queremos que estejam no mapa não somente os monumentos, mas também as pessoas que fazem a cidade. Por exemplo, as patinadoras, os ciclistas, os escaladores da Pedra do Segredo, o Et”.

Ela acrescenta que os mapas ensinam não somente sobre a geografia física de uma determinada localidade, mas também sobre a história, a cultura e a população de um lugar, por exemplo. “Quase tudo pode ser expresso em um mapa. As possibilidades são infinitas, especialmente se o mapa for divertido”, diz.