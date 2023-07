Vai passar: reflexões da professora Anna Zoé sobre o antes e o depois da pandemia

A Casa de Cultura Juarez Teixeira tem a honra de sediar o lançamento do livro Vai Passar, que traz 50 crônicas escritas por Anna Zoé Cavalheiro durante e após a pandemia. Produzida pela Editora Essência, a obra tem 116 páginas e apresenta o olhar de uma cidadã sobre as mudanças do cotidiano, as dificuldades, as alterações de comportamento e as atitudes em um momento de incerteza da nossa sociedade. A sessão de autógrafos ocorre no dia 05 de agosto, das 15h30min às 18h.

Os textos abordam a pandemia desde o início, com as dificuldades do então governo no gerenciamento da crise sanitária e seus reflexos para a população, mas trazem também as cicatrizes que a Covid-19 deixou de herança e convidam os leitores a refletirem sobre fatos da história brasileira que vão muito além da política de siglas de partidos.

Na visão da autora, de 92 anos, questões institucionalizadas e já consolidadas do comportamento do brasileiro merecem ser repensadas. E essa verdadeira revolução passa pela valorização dos professores e da Educação, chave para a mudança real na situação do país.

No dia 09 de agosto, uma quarta-feira, será a vez da sessão de autógrafos no Bistrô Dom Cafellone, em Porto Alegre. Após os lançamentos, o livro poderá ser adquirido na Komaco e na Diello, em Caçapava, e no bistrô Dom Cafellone, em Porto Alegre. O projeto gráfico é assinado por Geraldine Timm. A obra tem o patrocínio de Egali, Gazeta de Caçapava, Komaco, Diello e Dom Caffelone.