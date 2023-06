Visita ao Museu de Ufologia

Parceiro da Casa, o Et Caçapavano promove, neste sábado, 24 de junho, uma visita ao Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência e ao Observatório Cosmos, em Santa Maria. A saída é da frente da CCJT, às 16h, com retorno previsto para o mesmo dia. Reservas pelo WhatsApp (55) 9 9711-1116. Vagas limitadas. R$ 70,00 transporte e ingressos.

Mercado Cultural

Também parceiro da Casa no Brique das Estações, o Espaço Cultural reabre em novo espaço, neste final de semana, na Avenida Pinheiro Machado, 433. O lugar foi todo decorado com peças e objetos que contam um pouco da história de Caçapava do Sul: biombos que foram do restaurante Turis; mesas da época da inauguração do Café do Luizinho, em 1967; máquina de escrever que pertenceu ao antigo cartório de imóveis; e um balcão todo feito de madeiras antigas, que pertenceram a armazéns da cidade. Completam o ambiente uma vitrola dos anos 1950/1960, um rádio alemão da década de 1930, peças que pertenceram a famílias da cidade e quadros/telas de artistas locais.

Fundado por Giordano Borba e Ana Paula Eloy, em abril de 2019, para ser um pequeno antiquário, acabou se transformando em bar, que começou a reunir músicos, artistas plásticos, escritores, professores e estudantes. Foi fechado pela pandemia, mas seguiu operando online, com a promoção de lives com os artistas locais que se apresentavam no espaço. Em 2021, voltou com pequenos eventos fechados em um pátio e agora segue em local fixo. A abertura será dia 24, às 17h, com a apresentação do grupo Amigos da Palha, formado por estudantes da Unipampa. Às 19h, tocam Marina Lima e Nanã Pereira. A noite fecha com um show surpresa que promete o “retorno” de Raul Seixas, o eterno Maluco Beleza.

Exposição

Dia 29, a Casa inaugura a exposição Apache, com cerca de 30 esculturas do artista caçapavano Gilberto Chaves, feitas em diferentes materiais. A curadoria é de Luciano Luz. A mostra fica em exibição até o final de julho, e todas as peças estarão à venda.

Cursos

A Casa de Cultura coloca à disposição dos artesãos uma sala para workshops e oficinas de diferentes técnicas. A primeira a usar o espaço será Liliam Crochê, que dará um curso de introdução ao crochê no dia 30 de junho, das 14h às 17h. O valor é de R$ 30,00 e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (55) 9 9696-1582. Quem quiser usar o espaço para cursos pode entrar em contato pelo mesmo telefone.