Casal fala sobre a viagem da campanha de Natal Peruzzo

Larissa Bittencourt e Stevan Gomes curtindo Maceió

Foto: Arquivo Pessoal

O casal Larissa de Oliveira Bittencourt e Stevan da Silva Gomes foram os ganhadores da nossa promoção de Natal Peruzzo e embarcaram para Maceió no dia 22 de fevereiro.

O casal contou que a viagem foi ótima, pois fizeram vários passeios na Praia do Francês. O passeio de barco possibilitou ao casal que observassem diversas espécies marinhas, trazidas até o barco pelo mergulhador. Conheceram também os locais de maré baixa e conseguiram observar todas as espécies de peixes. Relataram também que adoraram as comidas típicas, principalmente o famoso acarajé e o caldinho de camarão.

Em Maragogi o casal fez como atividade o clássico mergulho e ficaram ainda mais encantados com a beleza do local. Aproveitaram para curtir alguns blocos de carnaval e compraram diversas lembrancinhas para os amigos. Por fim, o casal agradeceu a atenção e compromisso que os colaboradores do Peruzzo tiveram com eles para que a viagem saísse perfeita.

– Obrigada Peruzzo por serem atenciosos, tirando todas as nossas dúvidas e providenciando cada detalhe para que tudo fosse perfeito. Vocês são incríveis. Obrigada pelo sorteio e pela agilidade na organização da viagem. Desejamos muito sucesso – disse o casal.

O Peruzzo Supermercados informou que fica feliz em ter feito parte desse momento mágico do casal.