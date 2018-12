Nos dias 11 e 12 de dezembro, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caçapava do Sul promove a 1ª Feira Natalina. O evento acontecerá das 18h às 23h, no Salão Paroquial e contará com artesanato, apresentações artísticas, artigos de decoração natalina, presentes e um cenário onde será possível tirar fotos com o Papai Noel. A entrada será um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite.

Na noite de terça-feira,11 de dezembro, a partir das 19h30min haverá apresentações do Coral da APAE e do Coral Municipal, também será oferecido o Café de Colônia com produtos produzidos no Sitio Chaleira Preta, o valor do café é R$ 15,00.

Na noite de quarta-feira, além dos estandes haverá o Bingo do Vale Presente, serão 20 rodadas de bingo com três vales compras de R$ 50,00 em cada rodada. Os vales foram doados por lojas do comércio local.

De acordo com a diretora da CDL, Beatriz Casanova, a I Feira Natalina tem o objetivo de resgatar o espírito natalino. “Todo o evento está sendo organizado para ir além da comercialização de itens natalinos, a proposta visa enaltecer o Natal como um momento de solidariedade e emoção, por isso não será cobrado ingresso, mas quem for será convidado a doar um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite que serão destinados a Pastoral Social”.

Por Carol Petrin – Assessoria de Imprensa CDL