No final da tarde de quinta-feira, 3 de janeiro, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) realizou o último sorteio da Campanha Goleada de Prêmios, em alusão ao Natal. Desta vez foi sorteado: um fogão quatro bocas, um forno

micro-ondas, um forno elétrico, duas televisões 24”, uma televisão 39” e um ar condicionado. Além disso, também foi feito um sorteio especial de vale compras no valor de R$ 200,00 para vendedores e um prêmio especial para os

lojistas. A entrega está marcada para o dia 10 de janeiro, às 19h, na CDL de Caçapava do Sul (Rua XV de Novembro, 462, sala 201).



Ganhadores

– Isabella Krusser ganhou um fogão quatro bocas, comprou na Comercial Mônego;

– Evaldo Gomes ganhou um forno micro-ondas, comprou na Real Confecções;

– Jocielen Coronel ganhou um forno elétrico, comprou no Supermercado União;

– Cintia Oliveira, ganhou uma televisão 39”, comprou na Stella Calçados;

– Clarice Fagundes Leal, ganhou uma televisão 24”, comprou na Floricultura Pareciense;

– Francisco José Pereira Rodrigues ganhou uma televisão 24”, comprou na

– Distribuidora de Alimentos RM da Silveira;

– Josiane Lopes Machado, ganhou um ar condicionado, comprou na Casanova Móveis e Decoração.

Vale compras de R$ 200,00 para os vendedores

– Fernanda, Alessandra e Diego da Loja Real Confecções;

– Juliana da Distribuidora de Alimentos RM da Silveira;

– Simone da Comercial Mônego.

Prêmio lojista

Soprovet, de Lavras do Sul, ganhou uma televisão 32”.



Por Carol Petrin / Imprensa CDL