CEEE faz alerta aos clientes de Lavras sobre golpe de cobrança por telefone

(Foto: Arquivo/Panorama Lavrense

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) reforça o alerta feito há algumas semanas de que nenhuma pessoa ou empresa tem autorização para receber, em nome da concessionária, pagamento em dinheiro ou via depósito bancário.

Nesta semana, clientes da Região Sul relataram à empresa que estão recebendo por telefone cobranças de multas e fiscalizações. A tentativa foi registrada também na Região Metropolitana e no Litoral Norte.

No contato, os golpistas informam sobre um débito do cliente e solicitam que, para evitar o corte imediato de energia, é necessário um depósito bancário em nome de uma pessoa da 4ª Vara Federal até determinada hora do dia. Pelos relatos, os valores exigidos são de até R$ 4,5 mil.

A Delegacia de Polícia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio de Serviços Delegados (DRCP) investiga o crime. A CEEE alerta que a cobrança de valores é feita exclusivamente por documentos formais emitidos pela companhia, com código de barras. Também reitera para que ninguém faça qualquer depósito ou pague por serviços a terceiros em cobranças diretas.

Dúvidas podem ser esclarecidas em uma das agências (endereços no site) ou pela Central de Teleatendimento (0800.721.2333).