A CEEE Distribuição realiza, dia 05 de julho, em Bagé, alienação de postes e cruzetas de madeira e postes de concreto que não estão mais em uso. O leilão, que ocorre às 9h na sede da Gerência Regional da CEEE, terá o critério de escolha dob arremate pelo maior lance por lote, respeitado o valor mínimo de avaliação apresentado pela Companhia. O Edital sobre o leilão nº 1001037037 pode ser acessado pelo site http://www.ceee.com.br.

Essa ação também ocorrerá em Porto Alegre (29/06), Camaquã (03/07), Pelotas (04/07) e Osório (11/07), e os interessados poderão visitar os locais onde estão armazenados os postes e cruzetas, para complementar o conhecimento de detalhes quanto aos lotes ofertados. As visitas devem ser programadas com até três dias úteis de antecedência da data de abertura da licitação, através dos seguintes contatos: Bagé – Suelen (53) 3242-6563 e Dom Pedrito – Lionso (53) 3243-3300. Os contatos nas demais localidades podem ser acessados no Edital.

Coordenadoria de Comunicação Social

Grupo CEEE