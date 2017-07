Celic promove novos leilões de equinos em Santa Maria

Os leilões vão alienar 22 animais em Santa Maria e Santo Ângelo

(Foto: Eali/Dgcon/Celic/Smarh)

A Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic) promove, nesta semana, dois novos leilões de cavalos. O primeiro, ocorre nesta segunda-feira (17) às 17h, no quartel do 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar (BM), sediado em Santa Maria.

O segundo será na terça-feira (18), em Santo Ângelo, também às 17h, no quartel do 7º Regimento de Polícia Montada da BM.

No primeiro evento serão oferecidos 13 equinos, que estarão divididos em 13 lotes (um animal por lote). Serão licitados nove machos (um deles pertencente à raça crioula) e quatro fêmeas, com avaliação total de R$ 5.950,00.

No segundo evento, os equinos estarão divididos em 16 lotes, também com um animal por lote. Neste dia serão leiloados 12 machos (inclusive um puro-sangue inglês), que estão avaliados, no total, em R$ 8 mil.

O quartel da Polícia Montada da BM, em Santa Maria, fica localizado na Rua Pinto Bandeira, 350. Em Santo Ângelo, o quartel do 7º Regimento de Polícia Montada está sediado na RS 344, km 97.

Mais informações podem ser obtidas junto à Equipe de Alienações do Departamento de Gestão de Contratos da Celic, pelo telefone 51 3288.1568; ou ainda, por intermédio do site da Celic – consultando o edital 07/17.

Gilberto G. Maboni/Celic Smarh

17.07.2017 – 08h16min