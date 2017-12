Censo Agropecuário completa dois meses

Recenseador do Censo Agropecuário em Santana do Livramento

Foto: José Luís Zasso/IBGE

No Estado, no dia 30 de novembro, final do segundo mês de coleta, já estavam na base de dados do Censo Agropecuário 167,7 mil questionários coletados. Os resultados parciais indicam que o ritmo de coleta até o momento permitirá a conclusão dos trabalhos no prazo.

Segundo o IBGE, em breve serão divulgados o andamento do Censo, com os totais dos estabelecimentos já pesquisados em cada município.

A coleta do Censo Agropecuário começou em 1º de outubro e segue até 28 de fevereiro, quando irá completar cinco meses de coleta. Em 2006, foram recenseados aproximadamente 442 mil estabelecimentos no Estado.

Na última semana de novembro, o ritmo de coleta no Rio Grande do Sul foi de aproximadamente 2,9 mil por dia. Mantida esta produtividade durante o mês de dezembro, o número de estabelecimentos recenseados ainda em 2017 deve chegar a aproximadamente 258 mil estabelecimentos.

Segurança

Todas as informações prestadas aos recenseadores têm o sigilo garantido por lei e os dados são utilizados exclusivamente para fins estatísticos. Os recenseadores estarão identificados com crachá, colete e boné do IBGE, e também portam um Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) para o registro eletrônico dos dados.

Em caso de dúvidas sobre a identidade dos recenseadores, os informantes poderão consultar o site www.respondendo.ibge.gov.br e o 0800-721-8181.

Por José Luís Zasso

Analista Censitário – Jornalismo – Censo Agropecuário 2017